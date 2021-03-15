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Pandemi sürecini diğer ülkelere göre rahat geçirdik

Başbakan Ersan Saner, KKTC’nin pandemi sürecini sağlık çalışanlarının üstün performansı ile diğer ülkelere göre çok daha rahat geçirdiğini kaydetti.

15 Mart 2021 Pazartesi 10:42
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Pandemi sürecini diğer ülkelere göre rahat geçirdik

Başbakan Ersan Saner’le, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Pandemi Hastanesi’ni ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Ziyareti sırasında konuşan Sağlık Bakanı Üstel, tüm doktorların ve diğer tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlayarak, pandemi dönemine değindi. Üstel, doktorlarla görüştüklerini ve eksikleri tamamlamak için en kısa zamanda adım atacaklarını belirterek, sağlık alt yapısının da iyileştirilmesi için bir an önce çalışma yapacaklarını kaydetti.

Saner: Pandemi sürecini diğer ülkelere göre daha rahat geçirdik

Başbakan Ersan Saner de, 14 Mart Tıp Bayramını kutlamak için ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirterek, ziyaretler sırasında eksiklikleri ve sıkıntıları da öğrenme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Corona salgınına değinen Saner, KKTC’de pandemi sürecinin sağlık çalışanlarının üstün performansı ile diğer ülkelere göre çok daha rahat geçirildiğini kaydederek,  sağlık sisteminde yaşanan küçük sıkıntıların giderilmesi için de Sağlık Bakanlığı ile birlikte çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Türkiye’ye teşekkür

Konuşmasında Türkiye’ye de teşekkürlerini sunan Saner, “Acil Durum Hastanesi yapılmamış olsaydı, Corona ile mücadelede KKTC çok ciddi bir sıkıntı yaşayacaktı” dedi. Saner, Acil Durum Hastanesi, alt yapı ve sağlık çalışanları ile KKTC’nin şu an övünülecek bir noktada olduğunu vurguladı.

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