Pandemiden önce de yemek servisi yoktu

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Yardımcısı Dr. Hasan Birtan, pandemiyle mücadelede öngörülen ücretsiz yemek servisleri durdurulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dr. Birtan, başhekim yardımcısı ve doktor olarak söz konusu kararın doğal olduğunu ifade etti.

Sağlık çalışanlarına yönelik yemek servisinin durdurulması kararının tüzük ve yasalar çerçevesinde yapıldığının altını çizen Birtan, pandemiden önce zaten yemek servisinin söz konusu olmadığını kaydetti.

Pandemi döneminde restoranların kapalı olması nedeniyle hükümetin böyle bir formül denediğini dile getiren Birtan, ek mesai alan kişilere yemek verilmediğini anımsattı.

Dr. Birtan, “Bizim gibi ek mesai yapan gümrükçüler, polisler, itfaiye çalışanları var... Onlar yemek almıyor” dedi.

(Kıbrıs Postası)