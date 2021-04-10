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Pandeminin psikolojik etkileri…

İngiliz uzmanlar uyardı: Akıl sağlığı kriziyle karşı karşıyayız

10 Nisan 2021 Cumartesi 18:17
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Pandeminin psikolojik etkileri…
İngiltere’de, corona virüs salgının gençlerin akıl sağlığını kritik düzeyde etkilediği açıklandı.

Kraliyet Psikiyatristler Koleji’nin yaptığı araştırma, depresyon ve yeme bozukluğuyla hastaneye başvuran 18 yaş altı gençlerin sayısında 2019’dan bu yana yüzde 28 artış gözlemlendiğini ortaya koydu. Uzmanlar, ülkenin bir akıl sağlığı kriziyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

İngiltere’de corona virüs salgınıyla mücadele sürerken bilim insanları, yaklaşan bir akıl sağlığı krizini işaret etti.Kraliyet Psikiyatristler Koleji’nde görevli Bernadka Dubicka, söz konusu akıl sağlığı sorunlarının salgın nedeniyle artış gösterdiğini ifade etti. Dubicka, “Okulların kapanmasının, bozulan arkadaşlıkların ve salgının neden olduğu belirsizliğin çocukların ve gençlerin ruh sağlığı üzerinde yarattığı yıkıcı etkiye tanık oluyoruz” dedi.

“AKIL SAĞLIĞI KRİZİNİN KAPSAMI KORKUNÇ”

Kraliyet Psikiyatristler Koleji’nden yapılan açıklamada, “Akıl sağlığı krizinin kapsamı korkunç. Durum iyileşmeden önce muhtemelen çok daha kötüye gidecek. Sağlık hizmetleri, yardıma ihtiyaç duyan çok sayıda insan tarafından ‘istila edilme’ konusunda çok gerçek bir risk altındadır” denildi.

KAYNAK: GIYNIK

Anahtar Kelimeler:
Pandeminin Psikolojik Etkileri…Pandemi Virüs
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