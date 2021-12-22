Pandeminin sonu geliyor mu?

ABD'de yapılan yeni bir çalışma, Omicron varyantının, dünyada 5,3 milyon kişinin ölümüne neden olan corona virüs pandemisinin sonu olabileceğini gösterdi.

Bilim insanları tam aşılı olan kişilerin Omicron varyantı ile enfekte olduklarında süper bağışıklık kazanabileceğini açıkladı. Uzmanlar, bu tepkinin Pfizer/BionTech aşısının ikinci dozundan yüzde 1000 kat daha fazla güçlü olduğunu söyledi. Bununla birlikte, araştırmacılar aşılanan insanların corona virüsün gelecek varyantlarına karşı da korunacağını vurguladı.

ABD'de yer alan Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nin yeni araştırmasına göre, corona virüsün Omicron varyantı ile enfekte olan tam aşılı kişiler süper bağışıklık kazanabilir.

Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde (Journal of the American Medical Association) çevrimiçi olarak yayınlanan araştırma, çığır açan enfeksiyonlar olarak da adlandırılan aşılı kişilerin yeniden enfekte olması durumunun "Delta varyantına karşı güçlü bir bağışıklık tepkisi" yarattığını buldu.

Bilim insanları, bulgularının "Corona virüs mutasyona uğramaya devam ettikçe bağışıklık tepkisinin diğer varyantlara karşı oldukça etkili olabileceğini" gösterdiğini söyledi.

PFIZER/BIONTECH'İN İKİNCİ DOZUNDAN YÜZDE 1000 ORANINDA DAHA ETKİLİ

Bununla birlikte çalışmada, çığır açan vakalardan elde edilen antikor seviyelerinin, Pfizer/BionTech COVID-19 aşısının ikinci dozundan iki hafta sonra görülenlerden yüzde 1000 oranında daha etkili olduğu öne sürüldü.

OHSU Tıp Fakültesi'nde moleküler mikrobiyoloji ve immünoloji yardımcı doçenti olan çalışmanın yazarı Fikadu Tafesse, “Bundan daha iyi bir bağışıklık tepkisi alamazsınız. Bu aşılar ciddi hastalıklara karşı çok etkili. Çalışmamız, aşılanan ve ardından çığır açan bir enfeksiyona maruz kalan bireylerin süper bağışıklığa sahip olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

"OMİCRON,CORONA VİRÜS İÇİN OYUNUN SONU"

OHSU Tıp Fakültesi'nde bulaşıcı hastalıklar doçenti olan Dr. Marcel Curlin ise Omicron varyantının muhtemelen corona virüs için oyunun sonu olduğunu söyledi.

Curlin, "Bence bu nihai bir oyun sonu anlamına geliyor. Bu, pandeminin sonunda olduğumuz anlamına gelmiyor, ancak inme olasılığımız olan yere işaret ediyor.

Bir kez aşılanıp virüse maruz kaldıktan sonra, muhtemelen oldukça iyi olacaksınız ve gelecekteki varyantlardan korunacaksınız. Çalışmamız, uzun vadeli sonucun dünya çapındaki salgının şiddetinin azalması olacağını ima ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Almanya'da hükümete danışmanlık yapan ve batının önemli bilim insanlarından biri olan Christian Drosten, haziran ayında yaptığı açıklamada, corona virüsün bu yılın ardından pandemi niteliğini yitirerek mevsimsel bir salgın haline geleceğini söylemişti.

Kış aylarında vakaların artacağını, ancak güçlendirici aşılarla kontrol altına alınacağını belirten Drosten, birkaç yıl boyunca durumun tekrar edeceğini belirterek, "Covid-19, soğuk algınlığı benzeri semptomlara neden olan daha yerleşik corona virus çeşitleri gibi davranacak” demişti.