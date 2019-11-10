Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket

1. 09.11.2019 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Ercan Havaalanında E.K.(E-29) tasarrufunda 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 25.325 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 09.11.2019 tarihinde, saat 14:45 sıralarında, Ercan Havaalanında F.Ö.(E-26) tasarrufunda 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 26.120 Avustralya Doları, 3.100 Danimarka Kronu, 210 Ürdün Dinarı, 655 Kanada Doları, 1.113 Suudi Arabistan Riyali, 30 İsviçre Frangı, 37 Katar Riyali ve 175 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi nakit paraları yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.