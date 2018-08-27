Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket

Verilen bilgiye göre, L.D. (E-49) 28 bin ABD Doları, C.A. (E-26) 24 bin ABD Doları, S.G. (E-49) 28 bin ABD Doları ve E.F.(E-33) ise 29 bin Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkmak istedikleri sırada tespit edildi.



Para ve Kambiyo Yasası’na göre, 10 bin Euro veya muadili nakitten fazla paranın yetkili makamlara bildirilmesi gerekiyor.

Diğer polisiye haber;

PLAJ HIRSIZINA TUTUKLAMA



Bafra'da, Mehmetçik Belediyesi’ne ait Halk Plajında şezlong üzerine bırakılan plaj çantaları çalındı.



Deniz Ünlüyol ile Cahit Özinal'a ait çantalarda, telefon şarj cihazı, araç anahtarı, güneş gözlüğü, spor ayakkabı, diş fırçası ve atlet olduğu açıklandı. Meselede zanlı olarak görülen S.İ. (E-29) tutuklandı.