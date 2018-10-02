Para ve Kambiyo Yasasına aykırı hareket

01.09.2018 tarihinde, Ercan Havalimanında, yolcu beraberinde 10.000 Euro muadili Döviz veya Türk Lirasından fazla parayı yetkili makamlara beyan etmeden çıkış yapılması yasak olduğu halde E.N. (E-68) tasarrufunda bulunan 11.000 Sterlin nakit parayı, V.N. (K-70) 11.000 Sterlin nakit parayı ve E.P. (E-35) ise 17.200 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacakları sırada tespit edilmişlerdir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Diğer polisiye haber;

Polise yalan bilgi vermek

01.10.2018 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa’da, J.M.Z.(E-27) ile S.A.S.S.(E-19) kullanımlarında bulundukları araçlarla aynı gün yapmış oldukları trafik kazası sonrasında araçlarda oluşan hasarların sigorta şirketi tarafından karşılanmasını sağlamak gayesiyle aralarında anlaşarak kaza yerini değiştirerek görevli polislere yalan bilgi verdikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.K.(E-32) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.