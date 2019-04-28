Para ve Kambiyo Yasasına aykırı hareket eden iki şahıs tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda dün saat 18.00 sıralarında M.K.E (E-33), tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla para olan 60 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC'den çıkış yapmak istediği sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Öte yandan, yine Ercan Havalimanı’nda dün gece 23.30 sıralarında B.Ö (E-41), tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirasından fazla para olan 30 bin ABD Doları ve 21 bin 400 TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC'den çıkış yapmak istediği esnada tespit edildi.

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.