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Para ve Kambiyo Yasasına aykırı harekete yasal işlem

01 Şubat 2020 Cumartesi 12:55
Para ve Kambiyo Yasasına aykırı harekete yasal işlem

Ercan Havalimanı’nda dün 14.25 sıralarında İ.Y (E-54), tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirasından fazla para olan 10 bin 900 ABD Doları ve 5 bin 200 Euro nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Diğer polisiye haber;

POLİSE YALAN BEYAN VEREN ŞAHIS TUTUKLANDI

Girne'de 8 Kasım 2019’da O.Y (E-35) başka bir şahıs adına kaşideli kendi adına ıstar olunan 10 bin TL meblağlı çek yaprağını aslında kaybolmadığını bildiği halde polise kayıp olarak bildirerek polise yalan beyanda bulundu.

Polis, O.Y’nin söz konusu çeki dün bozdurmak için bankaya verdiğini tespit etti.

O.Y tutuklandı.

Son Güncelleme: 01.02.2020 12:58
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberPARAErcan HavalimanıYasal IşlemPolis
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