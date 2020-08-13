Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Ailelerin şikayeti üzerine zanlı tutuklandı
Ailelerin şikayeti üzerine zanlı tutuklandı
1 gün daha tutukluluk
1 gün daha tutukluluk
Cezaevini boyladı
Cezaevini boyladı
Para vermedi diye adam dövdüler
Para vermedi diye adam dövdüler
Polisi kandırmaya çalıştılar
Polisi kandırmaya çalıştılar

Para vermedi diye adam dövdüler

Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun”, “Vahim zarar, ciddi darp” meselesi le ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammed Kadir Varan ve zanlı Sedat Demir yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Ağustos 2020 Perşembe 13:35
1598 Okunma
Para vermedi diye adam dövdüler

Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun”, “Vahim zarar, ciddi darp” meselesi le ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammed Kadir Varan ve zanlı Sedat Demir yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.

Polis, zanlı Muhammed Kadir Varan ve zanlı Sedat Demir’in, “Soygun”, “Vahim zarar, ciddi darp” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı zanlı Muhammed Kadir Varan ve zanlı Sedat Demir’in, 01 Ağustos 2020 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Çetinkaya Burcu üzerinde kendilerine parası olmadığı için para vermeyen Lefkoşa’da sakin Cenk Bölüm’e tekme atıp, darp ettikleri sırada burç üzerinden düşerek, sağ ön kol ve sağ üst bacak kısımlarından ve belinden iki yerden kırık oluşmasına neden olduklarını belirtti.

Polis, zanlıların Cenk Bölüm’e ait cüzdan, cep telefonu, 55 TL nakit para ve tornavidayı çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlı Muhammed Kadir Varan’ın 05.08.2020 tarihinde saat 01.30’da Girne limanında tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı Sedat Demir’in ise zanlı Varan’ın ifadesinin ardından tutuklandığını belirtti.

Polis, epilepsi hastası olan ve kaldıramayacağı için ameliyatı ertelenen Cenk Bölüm’ün 13 Ağustos 2020 tarihinde ameliyata alınacağını mahkemeye aktardı.

Polis, Bölüm’ün ameliyatı sonrasında suçun nevinin değişebileceğini belirterek, zanlılar Muhammed Kadir Varan ve Sedat Demir’in 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! KKTC'de 6 pozitif vaka!
SON DAKİKA! KKTC'de 6 pozitif vaka!
Ailelerin şikayeti üzerine zanlı tutuklandı
Ailelerin şikayeti üzerine zanlı tutuklandı
"Annemin yatağına girip kokusunu içime çektim"
"Annemin yatağına girip kokusunu içime çektim"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim