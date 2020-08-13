Para vermedi diye adam dövdüler

Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun”, “Vahim zarar, ciddi darp” meselesi le ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammed Kadir Varan ve zanlı Sedat Demir yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.

Polis, zanlı Muhammed Kadir Varan ve zanlı Sedat Demir’in, “Soygun”, “Vahim zarar, ciddi darp” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı zanlı Muhammed Kadir Varan ve zanlı Sedat Demir’in, 01 Ağustos 2020 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Çetinkaya Burcu üzerinde kendilerine parası olmadığı için para vermeyen Lefkoşa’da sakin Cenk Bölüm’e tekme atıp, darp ettikleri sırada burç üzerinden düşerek, sağ ön kol ve sağ üst bacak kısımlarından ve belinden iki yerden kırık oluşmasına neden olduklarını belirtti.

Polis, zanlıların Cenk Bölüm’e ait cüzdan, cep telefonu, 55 TL nakit para ve tornavidayı çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlı Muhammed Kadir Varan’ın 05.08.2020 tarihinde saat 01.30’da Girne limanında tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı Sedat Demir’in ise zanlı Varan’ın ifadesinin ardından tutuklandığını belirtti.

Polis, epilepsi hastası olan ve kaldıramayacağı için ameliyatı ertelenen Cenk Bölüm’ün 13 Ağustos 2020 tarihinde ameliyata alınacağını mahkemeye aktardı.

Polis, Bölüm’ün ameliyatı sonrasında suçun nevinin değişebileceğini belirterek, zanlılar Muhammed Kadir Varan ve Sedat Demir’in 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.