Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Para vermeyince adam yaraladılar
Para vermeyince adam yaraladılar
Hırsızlar yakayı ele verdi
Hırsızlar yakayı ele verdi
45 gün süreyle cezaevine gönderildi
45 gün süreyle cezaevine gönderildi
150 Tl için cezaevini boyladı
150 Tl için cezaevini boyladı
Sahte evraklarla maaş desteği aldılar tutuklandılar
Sahte evraklarla maaş desteği aldılar...

Para vermeyince adam yaraladılar

Gönyeli’de meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Desmond Obinna Ibe ve Zachariah Temitope Ogungbıle mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

02 Eylül 2020 Çarşamba 14:32
913 Okunma
Para vermeyince adam yaraladılar

Gönyeli’de meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Desmond Obinna Ibe ve Zachariah Temitope Ogungbıle  mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı.

Polis, 28.08.2020 tarihinde, saat 13.45 raddelerinde, Gönyeli'de Belediye Bulvarı üzerinde bulunan Ömer Dereli Plaza Kat 3 Daire 15 ikametgâhı içerisinde Gönyeli'de sakin İkenna Thankgod Kanu’nun, kendisinden para isteyen soy isimleri meçhul Desmond ve Zack isimli şahıslar tarafından muhtemelen kesici bir cisim ile sağ elinden yaralamak suretiyle vahim zarara uğratılmış ve cebinde bulunan I-phone x max marka siyah renk cep telefonunun alındığını belirtti.

Polis, konu şahsın LDH acil serviste müşahede altına alınarak aynı gün taburcu edildiğini anlattı. Polis, temin edilen acil servis raporunda sağ el başparmağında fraktör yüzünde ise 45 santimlik kesi mevcut olduğu ve müştekinin el muayenesinde hareket kısıtlığı olduğu başparmaktaki kesi tendon kopması mevcut olduğu ve plastik cerrahi tarafından dikilmesi gerektiğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, zanlıların 01.09.2020 tarihinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelerek isimlerinin Desmond Obinna Ibe ve Zachariah Temitope Ogungbıle olduğunu söyleyerek 28.08.2020 tarihinde yaşanan olayı anlatıp gönüllü ifade verdiklerini belirtti.

Polis, akabinde Lefkoşa kaza mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklanarak Atatürk meydan karakol hücrelerine yerleştirildiklerini söyledi. Polis, zanlıların 01.09.2020 tarihinde Lefkoşa Devlet Hastanesine götürülerek muayeneleri yaptırılmış olup, Zanlı 1 Desmond Obinna Ibe'nin sağ kulak arkasında 2-3 santimlik kesiye rastlandığı ve kesinin sütüne edildiği, Zanlı 2 Zecheriah Temitope Ogungbıle'nin ise darp ve cebir izine rastlanmadığını anlattı. Polis, tahkikatın yeni başladığını ve meselenin ciddiyeti göz önüne alındığında çevre şahadeti ve birçok kişiden ifade alınması gerektiğini, kamera kayıtlarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirterek, zanlıların iki gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB’NİN DESTEK PROGRAMINA BAŞVURU KOŞULLARI
AB’NİN DESTEK PROGRAMINA BAŞVURU KOŞULLARI
AĞUSTOS AYINDA PİYASAYA TOPLAM 215 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI
AĞUSTOS AYINDA PİYASAYA TOPLAM 215 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI
Cumhurbaşkanlığı için 9 aday
Cumhurbaşkanlığı için 9 aday
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim