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Paraları harcadı... Ekmek teknesini soydu!

Lefkoşa’da bir benzin istasyonunda çalışan zanlı M.Z.Y. müstahdem tarafından sirkat suçuyla tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 16:43
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Paraları harcadı... Ekmek teknesini soydu!
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da bir benzin istasyonunda çalışan zanlı M.Z.Y. müstahdem tarafından sirkat suçuyla tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, huzurda bulunan zanlının “Müstahdem Tarafından sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 17.04.2022 tarihinde Lefkoşa'da bir işyerinin müstahdemi olan Lefkoşa'da sakin zanlının iş yerine yatırması gereken 10 bin TL nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 01.07.2022 tarihinde zanlı Lefkoşa'da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının yapılan sorgusunda söz konusu 10 bin TL parayı yiyecek içecek alıp harcadığını beyan ettiğini aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak temin edilmesi gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğundan zanlının poliste 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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