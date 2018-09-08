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Parayı çaldığı bir ay sonra ortaya çıktı

Çalıştığı iş yerine raf yaptırmak için aldığı 7 bin TL nakit parayı cebe indirmekle suçlanan Mustafa Sungur, iş yeri sahibinin şikâyeti üzerine tutuklandı

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:37
Parayı çaldığı bir ay sonra ortaya çıktı

Havadis Gazetesi’nden Devrim Demir’in haberine göre: Alsancak’ta Bovita Winery Otel’de depo müdürü olarak çalışan Mustafa Sungur, kendisine raf yaptırması için verilen 7 bin TL’yi cebe indirdi.

Yapılan rafların parasını alamayan şirket görevlisi otele para isteyince gerçek ortaya çıktı.

Otel sahibinin polise durumu bildirmesi üzerine, zanlı tutuklanarak dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığına dikkati çekerek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Muhasebeci olayı doğruladı

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Tufan Yoncacı, mahkemede verdiği ifadede zanlı Mustafa Sungur’un “Emanetçi tarafından sirkat” suçlamasıyla tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Tufan Yoncacı, zanlının Ilgaz’da faaliyet gösteren direktörünün F.B.’nin olduğu Bovita Winery Otel isimli işletmede depo müdürü olarak çalıştığını söyledi.

Yoncacı, zanlının otelin depo bölümüne 50 adet raf yaptırmak üzere şirket muhasebeden 7 bin TL nakit para aldığını rafları yapılması için anlaştığı K.K.’ye herhangi bir ödeme yapmayarak kendisine emanet edilmiş olan parayı çaldığını kaydetti.

Olayın polisin bilgisine, 6 Eylül tarihinde geldiğini ifade eden Yoncacı, otelin muhasebecisinin de olayı doğruladığını ifade etti.

Rafları yapanın ifadesi de alındı

Polis çavuşu, K.K.’nin ifadesinde 50 adet raf yapımı için zanlının, kendisi ile görüştüğünü ve 8 bin 792 TL fiyat verildikten sonra raf yapımı için kendisi ile anlaşıldığını, 7 Temmuz’da otele giderek rafları taktığını ancak ödeme almadığı yönünde ifade verdiğini kaydetti.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden Yoncacı, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

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