Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Toz duman oldular!
Toz duman oldular!
37 suç kaydı varmış
37 suç kaydı varmış
Goodluck cezaevine gönderildi
Goodluck cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
İranlıyım Diyen Nijerya Uyruklu Şahsa 1 Gün Tutukluluk
İranlıyım Diyen Nijerya Uyruklu Şahsa...
banner107

Parayı çalıp bölüştüler!

13 Kasım 2021 Cumartesi 12:07
321 Okunma
Parayı çalıp bölüştüler!
banner108

Girne’de, bir şahsın bankadan çekmiş olduğu parasından yere düşürdüğü 10.000TL nakit parayı çalan kişi tutuklandı.

Parayı çalan kişiyle, çalınan paraları paylaşan iki arkadaşı da yakayı ele verdi.

Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

03.11.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Girne’de, bir şahsın bankadan çekmiş olduğu parasından yere düşürdüğü 10.000TL nakit paranın M.F.L(E-20) tarafından bulunarak çalındığı tespit edilmiştir.

Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında M.F.L(E-20)’nin bularak çaldığı 10.000TL nakit parayı, arkadaşları A.R.K.(E-20) ve K.S.N.(E-21)’ye nasıl ve ne şekilde bulduğunu söyleyerek aralarında paylaştıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Bütçesi Salı Günü Komitede Görüşülmeye Başlanıyor
2020 Bütçesi Salı Günü Komitede Görüşülmeye Başlanıyor
DAÜde Cumhuriyet Koşusu Gerçekleştirildi
DAÜde Cumhuriyet Koşusu Gerçekleştirildi
Tatar, Özbal’ı kabul etti
Tatar, Özbal’ı kabul etti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim