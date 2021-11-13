Parayı çalıp bölüştüler!

Girne’de, bir şahsın bankadan çekmiş olduğu parasından yere düşürdüğü 10.000TL nakit parayı çalan kişi tutuklandı.

Parayı çalan kişiyle, çalınan paraları paylaşan iki arkadaşı da yakayı ele verdi.

Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

03.11.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Girne’de, bir şahsın bankadan çekmiş olduğu parasından yere düşürdüğü 10.000TL nakit paranın M.F.L(E-20) tarafından bulunarak çalındığı tespit edilmiştir.

Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında M.F.L(E-20)’nin bularak çaldığı 10.000TL nakit parayı, arkadaşları A.R.K.(E-20) ve K.S.N.(E-21)’ye nasıl ve ne şekilde bulduğunu söyleyerek aralarında paylaştıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.