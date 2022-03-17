İki yılı aşkın süren pandemi sonrasında Rusya’nın saldırısı ve bunun yarattığı ekonomik yıkım tüm dünyayı etkilediği gibi bizleri de derinden etkiliyor, etkilemeye de devam ediyor.

Bizim diğer dünya ülkelerinden farklı olarak “üretmeyen” bir siyasi anlayışımızın olması, içine düştüğümüz durumu daha da vahim bir hale gelmesine neden oluyor.

Öyle ki pek çok ülke yaşananlar karşısında kendilerine göre bazı tedbirler alırken, bizde “Saldım çayıra, Mevlâm kayıra” durumu ile gün idare edilmeye çalışıyor.

Üretmeyen bir siyasi anlayış ile buraya kadar gelemezdik ama Allah’tan Türkiye Cumhuriyeti var da onlar bizim yerimize bir şeyler yapıyorlar. Zaman zaman siyasette de müdahale edince ortalık karışıveriyor.

Öyle ki Türkiye Cumhuriyeti adanın kaderini değiştirecek, var olmayan su kaynağını sağlıyor ama bunun ile ilgili tek bir geri dönüşüm almıyor. Ne parasını alabiliyor nede siyasi olarak bu fedakarlığının karşılığını.

17 Ekim 2015 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyetinden su alıyoruz. Peki, aradan geçen onca yıla rağmen aldığımızın suyun bedeli olarak Türkiye Cumhuriyetine ne kadar ödeme yaptık?

Günün sonunda belediyeler 2 liraya aldıkları suyu vatandaşa 7,8 liraya hatta büyük ilçe belediyeleri daha da pahalıya satıyor. Sattıkları bu suyun bedelini geri ödüyorlar mı?

Bugün sadece Geçitköy Barajındaki Kurulu olan su pompalarının aylık elektrik masrafı 10 bin liranın üzerinde. Burayı DİSİ işlettiği için muhtemelen parasını da o ödüyor. Yani gene bizim cebimizden çıkan bir şey yok.

Bunun gibi örnekleri sayfalarca yazmak mümkün. Burada esas olan konu şu, Türkiye Cumhuriyeti bize istediğimiz hemen her şeyi gönderiyor. Bu durumun sürdürebilir olmadığını söylediğinde buna da müdahale etmeye kalktığında işin rengi hemen değişiyor, değiştiriliyor birilerince.

Nasrettin Hoca’nın dediği gibi “parayı veren düdüğü çalamıyor” KKTC’de. Düdüğü çalma “müdahale” olarak algılanıyor. İstiyoruz ki “Türkiye parayı versin ama düdükte elimizde olsun.”

Paranın pul olduğu bir dönemden geçiyoruz. Siyasiler üretmiyor, tek kaynağımız Türkiye, orayı da “müdahale” ediyor gerekçesi ile istemiyoruz.

Gökten para yağmazsa işimiz ilerleyen günlerde çok zor gibi gözüküyor bu gidişle. Kar yağdı geçtiğimiz günlerde, belki yarın öbür gün para da yağar KKTC’ye…

MESAJLAR

ERSİN TATAR: Çatalköy muhtarlığında Cumhurbaşkanı olarak sizin resminiz asılı değil. Daha önceki Cumhurbaşkanlarının resimleri var iken sizinkisi yok. Geçerken bir uğrayın bakalım muhtara, resmim mi bulamamış.

DOĞUŞ DERYA: “Otokrasi Heyulası Altında Ezilen Kıbrıs Türk Demokrasisi” ile ilgili olarak yaptığınız konuşmayı dinledik. Ancak konuşma başlığındaki derin felsefi durum konuşmanın içerisinde bulamadık.

KUDRET ÖZERSAY: Başbakana yönelttiğiniz soruların cevaplarını alabildiniz mi? Bakalım belki bu hafta sorularınızın yanıtlarını alabiliriniz. Zira geçen haftaya göre bu hafta daha stressiz olacak Başbakan.

DEVRİM BARÇIN: Yükselen enflasyon karşısında Hayat Pahalılığı Ödeneği çok daha önemli bir hale geldi. Ancak devletin kasasında bu ödeneği bulmak çok zor. Kaynak içinde bir öneriniz olacak mı?

BİRAY HAMZAOĞULLARI: Art arda gelen mazot zammı sonucunda Toplu Taşımacılık büyük bir krize girmiş gözüküyor. Sektörün temsilcileri bu konuda sizden daha fazla destek bekliyor.

ZİYA ÖZTÜRKLER: Vekil seçildikten sonra mecliste yaptığınız ilk konuşmada “Madde ve Dijital Bağımlılık” konusunu gündeme taşımışsınız. Bugüne kadar klasik konuların dışında her hafta yeni bir konuyu meclisin gündemine taşıyacakmışsınız.

Berhan ONGAN: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Yıllardır bu bakanlıkta emek verecek bu makamı hak ettiniz. Sorunları da iyi bildiğinize göre şimdi iş vakti.

Yalçın KOÇYİĞİT: Birileri sizin KIBTEK’e atanmamanız için çok büyük bir kulis faaliyetine başladı. Hatta bu konu için kesenin bile ağzını açmış basından birilerine ciddi bir ödenekte ayırmış.

CANDAN AVUNDUK: Yaşanan elektrik kesintilerinden sonra sizde artık çileden çıkmışsınız ve KIBTEK in biran önce özelleştirilmesi için gerekli desteği vermeye karar vermişsiniz.

Tufan ERHÜRMAN: Başbakanın yalancı olarak gördüğü 3-5 gazeteciyi artık her gün takip edeceğinizi açıklamışsınız. Bence de doğru kararı vermişsiniz, yakında semeresini görürsünüz bu kararınızın.