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Paris'teki saldırıya ilişkin soruşturmaya "ırkçı sebep" ihtimali eklendi

Fransa'nın başkenti Paris'te 69 yaşında bir Fransız vatandaşının silahla ateş açması sonucu 3 kişinin öldüğü ve 3 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmaya savcılığın "ırkçı sebep" ihtimalini eklediği belirtildi.

24 Aralık 2022 Cumartesi 16:51
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Paris'teki saldırıya ilişkin soruşturmaya "ırkçı sebep" ihtimali eklendi



Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'in 10. Bölgesi'nde bir Fransız vatandaşının Ahmet Kaya Kültür Merkezi diye bilinen binanın da olduğu Enghien Caddesi'nde dün düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturmaya, savcılık "ırkçı sebep" ihtimalini ekledi.

Olay yerinde gözaltına alınan saldırganın gözaltı süresi de uzatıldı.

Fransız haber kanalı BFMTV'ye göre saldırgan gözaltına alındığı sırada polislere ilk olarak "Kaç tane öldürdüm?" diye sordu ve "Kürt toplumunu" hedef almak istediğini söyledi.

Dün olay yerine gelen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırganın aşırı sağcı olduğuna ilişkin kesin bilgi olmadığını söylemiş, "Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Darmanin'in dün olay yerindeki konuşmasının ardından, Paris'in 10. bölgesindeki saldırının kendilerine yönelik yapıldığını öne süren terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırmış ve caddedeki araç ve dükkanlara zarar vermişti.

Polisin saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olayda en az 6 polisin yaralandığını belirtilmişti.

Terör örgütü PKK yanlıları, bugün de Paris'te düzenledikleri eylemlerde polislere saldırmayı, kamu malını, özel mülkleri ve araçları tahrip etmeyi sürdürüyor.

Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Fransız basınında "William M." olarak adı geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.

Haberlerde, saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı bilgisi de yer alıyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, sol ve çevreci kesimleri temsil eden birçok milletvekili, ülkedeki aşırı sağa karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

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