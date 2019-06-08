Park edilmiş araca çarpıp kaçtı!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ulaş Üzüm olayla ilgili bulguları aktardı. Üzüm huzurda bulunan zanlı Fallon Jean Baird’in 06 Haziran 2019 tarihinde saat 07.00 raddelerinde Osman Paşa Caddesi üzerinde yönetimindeki ZPA 720 plakalı aracı dikkatsiz bir şekilde sürüp o sırada seyrettiği yolun solunda park halinde bulunan PP 487 plakalı araca çarparak olay yerinden kaçtığını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine tahkikat başlatıldığını ve zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Üzüm zanlının olayla ilgili kaza yaptığını kabul ettiğini ancak olayın nasıl olduğu hususunda bilgi vermeyip ifadede vermediğini söyledi. Polis meselenin ciddi bir mesele olup halan daha incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlının ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



