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Park halinde bulunan kazıcı yükleyici araç yandı

27 Ağustos 2021 Cuma 21:53
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Park halinde bulunan kazıcı yükleyici araç yandı

Polis Basın Subaylığı'nın açıklaması şu şekilde:

27.08.2021 tarihinde saat 19.45 sıralarında Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu üzerinde bulunan inşaat halindeki binanın ön kısmında park halinde bulunan Hüseyin ÇETİNKAYA" ya ait kazıcı yükleyici ( şiro) araç muhtemelen elektrik aksamlarında meydana gelen arızadan dolayı yanmıştır. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup  yangın sonucu  konu aracın kabinin iç ve dış kısmı, iki arka tekerleği tamamen,makine bölümündeki plastik aksamlar kısmen yanarak zarar görmüştür.  Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 27.08.2021 22:08
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