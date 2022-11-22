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Park halindeki araç alev aldı!

Haspolat'ta park halindeki araç alev aldı.

22 Kasım 2022 Salı 13:12
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Park halindeki araç alev aldı!



Polisten araç yangınıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

21.11. 2022 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Haspolat'ta Zafer Caddesi Çıkmaz Sokak üzerinde park halinde bulunan NG 033 plakalı van araçta muhtemel elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu konu araçta maddi hasar meydana gelirken yangının aracın yanında park halinde bulunan UA 786 plakalı araca sirayet etmesi sonucu ise söz konusu aracın sol arka kısmındaki plastik aksamları zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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