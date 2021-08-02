Park halindeki araç bin anda alev aldı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

01.08.2021 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Karaağaç köyünün doğu kısmında bulunan bahçe yolu içerisinde park halinde bulunan Hüseyin KARAAĞAÇLI’ya ait jeep aracın muhtemelen elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu araç tamamen ve tarla içerisinde bulunan bir adet harnup ağacı ile kuru otlar yanarak zarar meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.