Park halindeki araç kundaklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah saat 03:30 sıralarında, Boğazköy’de Oray 11 sitesinde, Hasan Hüseyin TATLI’ya ait olup apartmanın park alanı içerisinde park halindeki bulunan jeep araç üzerine meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kasti hasara uğratılmıştır. Yangın, Lefkoşa itfaiye Şubesi ekipleri tarafından söndürülmüştür. Yangın neticesinde konu aracın ön motor kısmı ve iç kısmı tamamen diğer kısımları ise kısmen yanarak zarar meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.