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Park halindeki araç kundaklandı

25 Eylül 2021 Cumartesi 09:13
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Park halindeki araç kundaklandı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah saat 03:30 sıralarında,  Boğazköy’de Oray 11 sitesinde, Hasan Hüseyin TATLI’ya ait olup apartmanın park alanı içerisinde park halindeki bulunan jeep araç üzerine meçhul  şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp  ateşe verilmek suretiyle kasti hasara uğratılmıştır. Yangın, Lefkoşa itfaiye Şubesi ekipleri  tarafından söndürülmüştür.  Yangın neticesinde konu aracın ön motor kısmı ve iç kısmı tamamen diğer kısımları ise kısmen yanarak zarar meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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