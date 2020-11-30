Park halindeki araçları soydu!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

19-29.11.2020 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Şht. Ahmet Aydın Sokak üzerinde park halinde bulunan Betül Taş MUHTAROĞLU’na ait araç içerisinden 450 TL, Mehmet AYAZ’a ait araç içerisinden 1100 TL ve Marmara Bölgesi 32. Sokak üzerinde park halinde bulunan Gözde DAĞDA’ya ait araç içerisinden 2800 TL nakit para çalınmıştır. Söz konusu meseleler ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlı olarak görülen U.Y.(E-34) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.