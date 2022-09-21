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Park halindeki araçların aynalarını kırdı!

21 Eylül 2022 Çarşamba 12:58
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Park halindeki araçların aynalarını kırdı!



ÖZEL HABER

Lefkoşa’da bugün yaşanan bir olay bu kadar da olmaz dedirtti.

Girne Kapısı’nda yaşanan ve bölge sakinlerinin korku dolu anlar yaşamasına neden olan olayda, bir kişi yolda park halindeki araçlara zarar verdi.

Kimliği henüz belli olmayan ve polis tarafından aranan bir şahıs yolda park halinde duran araçların aynalarını kırdı.

12 araca zarar veren kişi, araçlara zarar vermeye Girne Kapısı İstanbul Sokaktan başlayarak, eski Anibal restoranın bulunduğu bölgeye kadar devam etti.

Olayla ilgili polis hemen harekete geçerken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 21.09.2022 13:02
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