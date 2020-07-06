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Park halindeki araçtan çaldıkları çek defteriyle araba satın aldılar

Ercan Havalimanı yolu üzerinde park halinde olan bir araçtan çaldıkları çek defterine yazdıkları 20 bin TL ile oto galeriden bir araç satın alan şahıslar tutuklandı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:34
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Park halindeki araçtan çaldıkları çek defteriyle araba satın aldılar

20 Temmuz – 04 Haziran 2019 tarihleri arasında, Ercan Havalimanı'nın kuzey kısmında yol kenarında park halindeki Sami Yakar’a ait araç içerisinde bulunan adı edilen adına düzenlenmiş Kooperatif Merkez Bankasına ait 17 adet boş çek yaprağı çalındıktan sonra, söz konusu çek yapraklarından bir tanesi üzerine 20 bin TL yazılıp sahtelendikten sonra bir oto galeriden satın alınan araç karşılığı bahse konu iş yerine borç karşılığı verilmek suretiyle tedavüle sürüldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 40 yaşındaki H.K. ve 36 yaşındaki İ.S. tutuklandı, polisin soruşturması sürüyor...

Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık
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