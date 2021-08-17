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Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar

Lefkoşa’da bir araç içerisinden çalan zanlılar A.A.K, A.B.B ve O.L.J.G tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Ağustos 2021 Salı 13:36
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Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da bir araç içerisinden çalan zanlılar A.A.K, A.B.B ve O.L.J.G tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı.

Polis, zanlıların sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 14 Ağustos 2021 tarihinde 15:00 raddelerinde Lefkoşa Göçmenköy otopark içerisinde park halinde bulunan Lefkoşa'da sakin A.Ö’ye ait kilitsiz vaziyetteki  aracın el freninin altında muhafaza edilen Bond marka siyah cüzdan ve cüzdan içerisindeki kendisine ait bir adet KKTC kimlik kartı, KKTC sürüş ehliyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı, bir adet işbankasına ait hesap kartı, bir adet Koopbank optimum kart, üç adet USB, 200 TL ve 70 Euro nakit paranın Lefkoşa'da sakin zanlılar tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis, aranan emareler, alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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