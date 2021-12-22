Park içerisinde kız arkadaşını darp etti

Gazimağusa’ da bir park alanı içerisinde kız arkadaşını darp ettiğine dair alınan ihbar doğrultusunda 21.12.21 tarihinde gidilen olay mahallinde tespit edilen ve uygunsuz tavrı hareketine devam ederek kendisini tutuklamak isteyen polise karşı mukavemet gösteren C.D, makul güç kullanılarak tutuklandıktan sonra götürüldüğü polis müdürlüğünde yapılan üst aramasında cebinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 gr ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı.

Zanlı bugün 22.12.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, darp ve uygunsuz tavrı harekette bulunma suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mahir Türe, 21.12.21 tarihinde, erkek bir şahsın bir kadını park alanı içerisinde darp etmekte olduğuna dair alınan bilgi ışığında olay mahalline gidildiğini söyledi. Zanlının park alanı içerisinde kız arkadaşını darp etmeye ve uygunsuz tavrı harekette bulunmaya devam etmesi nedeniyle tutuklanmak istemesine karşı zanlının mukavemet göstermesi üzerine makul güç kullanılarak tutuklandığını ve kız arkadaşı ile birlikte polis müdürlüğüne götürüldüğünü söyleyen tanık polis, burada yapılan üst aramasında zanlının giydiği montun cebinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Zanlının ileri işlem için adli şube bölümüne götürülmesine rağmen polise mukavemet göstermeye devam ettiğini ve bu esnada kafasını masa üzerine vurmak suretiyle kendi kendine zarar verdiğine değinen tanık, yeniden makul güç kullanılarak ayni gün Gazimağusa devlet hastanesine götürülen ve Dr kontrolünden geçirilen zanlıya sakinleştirici ilaç verildiğini söyledi.

Zanlının polise herhangi bir ifade vermediğini, psikolojik durumundan dolayı bu suçu işlediğine dair beyanda bulunduğunu söyleyen tanık, emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini, alınması gereken ifadeler bulunduğunu ve serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı olduğuna dikkat çektikten sonra zanlı aleyhine 2 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

MHA