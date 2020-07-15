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Parkta çıkan kavga mahkemede son buldu

Lefkoşa’da meydana gelen Yaralama, Kanunsuz Bıçak taşıma, kavga ve rahatsızlık suçlarına methaldar oldukları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Seyit Geçici, Ahmet Aygül, Zal Bolat, Mustafa Aygül ve Mehmet Aygül Bir Taraf Diğer Taraf Zanlı Ali Arslan, Mehmet Emin Taşlıtarla, Yusuf Uçar, Mehmet Ali Bebek ve İbrahim Uçar’ın aleyhine dava getirilerek yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 14:07
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Parkta çıkan kavga mahkemede son buldu

Lefkoşa’da meydana gelen Yaralama, Kanunsuz Bıçak taşıma, kavga ve rahatsızlık suçlarına methaldar oldukları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Seyit Geçici, Ahmet Aygül, Zal Bolat, Mustafa Aygül ve Mehmet Aygül Bir Taraf Diğer Taraf Zanlı Ali Arslan, Mehmet Emin Taşlıtarla, Yusuf Uçar, Mehmet Ali Bebek ve İbrahim Uçar’ın aleyhine dava getirilerek yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.

Zanlılardan, Yaralama suçuyla da methaldar olan zanlı İbrahim Uçar,  mahkeme huzuruna çıkarıldı ve teminatla serbest bırakıldı.

Polis, Zanlı1-Seyit Geçici, 2-Ahmet Aygül, 3-Zal Bolat, 4-Mustafa Aygül Ve 5-Mehmet Aygül Bir Taraf Diğer Taraf Zanlı 6-Ali Arslan, 7-Mehmet Emin Taşlıtarla, 8- Yusuf Uçar, 9- Mehmet Ali Bebek Ve 10- İbrahim Uçar Diğer taraf olup Yaralama, Kanunsuz Bıçak taşıma, kavga ve rahatsızlık suçlarına methaldar olduklarını belirtmişti.

Polis, 12.07.2020 tarihinde saat 00:30 raddelerinde Kızılbaşta bulunan Barış manço parkında yine aynı taraf Zanlı 1-Seyit GEÇİCİ, Zanlı 2- Ahmet AYGÜL, Zanlı 3-Zal BOLAT, Zanlı 4-Mustafa AYGÜL ve Zanlı 5-Mehmet AYGÜL aynı yerde bulunan diğer taraf Zanlı 6-Ali ARSLAN, Zanlı 7-Mehmet Emin TAŞLITARLA, Zanlı 8- Yusuf UÇAR, Zanlı 9- Mehmet Ali BEBEK ve Zanlı 10- İbrahim UÇAR’ın kız meselesi yüzünden çıkan kavgada birbirlerinin vücutlarına gelişigüzel vurup, bir kavgada yer aldıklarını anlatmıştı. 

Polis, olayda toplam uzunluğu 18 cm ağız uzunluğu 7 cm olan katlanabilir bıçak ile İbrahim Uçar'ın, Mehmet AYGÜL'ün sağ omuz altı ve sol arka sırtında kesikler oluşmasına neden olduğunu ve kendisini de yaraladığını mahkemeye aktarmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Kavga
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Mandrezli 2020-07-15 14:52:28

Ondan sonrada Kıbrıslılar Türkiyelileri sevmez, e sevilecek gibi değilsiniz be yavole

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