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Parlayan Yıldız Dipkarpaz!

Fırat Borak'ın bugünkü köşe yazısı...

06 Temmuz 2021 Salı 09:20
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Parlayan Yıldız Dipkarpaz!

Eşsiz sahiller, ilk çağlara ait tarihi dokular, kültürlerin başkenti; Dipkarpaz.

Her hafta yazmaya kalksak, inanın bölge başta olmak üzere, Dipkarpaz’ın güzellikleri bitmez. En önemlisi de, bu güzelliklerin ekonomiye direk etkisi olmasıdır.

Turistik bir belde olan Dipkarpaz, bu doğal güzelliklerini insanlara sundukça kazanç elde ediyor. Sunma noktasında istediğimiz noktada olmasak da, bu zenginliklerin farkındayız. Ama böyle kalamayız!

Tek yapılması gereken, yuvarlak masa etrafına oturup her yıl başlangıcı uzun ve kısa süreli plan, program ile elimizde olan Turizm cennetinin katma değerini artırmak.

Özellikle yaz sıcaklığının kendini hissettirmesi ile birlikte, bölgeye insan akışı gözle görülmeye başlandı.

Bu doluluk ile birlikte, adanın göz bebeği Karpaz’dan beklentiler de, doğal olarak çoğalıyor. Bu Tren kaçmadan, yerel halk başta olmak üzere her kesim köye istasyonu inşa etmek zorundadır. Aksi halde bu tren, burada durmaz.

Bu hafta Dipkarpaz Tv’de sevgili Cemre Akar’ı konuk ettik. Daha önce de söylediğim gibi; dışarıdan bakan gözler ve gözlemciler bizim yol haritamız olacaklar. Her gün aynı yerlere bakan gözler ile ara sıra gelen ve gözlemleyen gözler asla aynı şeyleri düşünmez.

Bu bakımdan bizler, misafirperver yapımız ve insancıl yanımızı en üst seviyeye çıkarıp, Karpaz için tüm fikirleri cebimize doldurmalıyız. Bunlar, paha biçilmez zenginliklerimiz olacak.

Genel olarak bakıldığında şikâyetlerin başında, sosyal alanların az olması geliyor. Kadın ve erkeklerin ortak paylaştığı mekânlar, elzem oldu. Bununla ilgili ciddi yatırım yapan kardeşlerimiz de var. Ben bu ortamı, bir iki sene içinde yakalayacağımızı düşünüyorum.

Bunun yanında, restoran eksikliği ve çeşitliliği konuşuluyor. Bu sorun kısa vadede olmazsa da, uzun vadede rayına girecektir. Ancak kültürel zenginliklerimizin mutfağa yansıtılması ve bu çeşitliliğin halka sunulması da en büyük beklentidir.

Bunlara ek olarak zafer burnu yolu, yürüyüş yolları, sosyal aktivite merkezleri, program da konuşuldu. Birçoğunun, direk köy ekonomisine katkısı var.

Sonuç olarak hep aynı noktaya geliyoruz. Planlama! Uzun ve kısa vadeli program yapmalıyız. Ve inanın bunu yapmak hiç zor değil.

Ortak paydalar aynı masaya oturup, kendi kaderini kendisi çizmelidir.

Biz Karpaz halkı olarak, mücadeleci yapımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar, mücadele edeceğiz. Parlayan Dipkarpaz, asla sönmesin.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.

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