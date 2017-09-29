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Parmak izi ele verdi

Haftalar önce girdiği evden kaçan zanlı sonunda yakalandı.

29 Eylül 2017 Cuma 08:45
Parmak izi ele verdi

Lefkoşa Köşklüçiftlik bölgesinde Akile Neriman Münür'e ait ikametgâha eylül ayı içerisinde pencere camını kırarak giren zanlı Hasan Alp olaydan 2 hafta sonra tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün tutukluluk süresi talebi ile Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer, huzurda bulunan zanlı Hasan Alp’in 1 – 14 Eylül 2017 tarihleri arasından, Lefkoşa- Köşklüçiftlik bölgesinde Akile Neriman Münür'e ait ikametgâhın pencere camını kırarak içeri girdiğini söyledi. Polis, zanlının içeriden herhangi bir şey almadan çıkış yaptığını mahkemeye aktardı. 

Polis memuru Ali Gencer, ev sahibinin olayı polise şikâyet etmesi üzerine olay yerinden alınan parmak izleri sonucu zanlının tespit edildiğini belirterek, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlının soruşturma maksatlı poliste 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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