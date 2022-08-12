Parmak üzüm ve babutsada zehir!

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde 32 numunede 32 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmamıştır.

Yerli ürünlerde 16 numunede 14 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tesbit edilen 2 ürüne rastlanılmıştır.

Serhatköy sakini Hüseyin Yırık’a ait Parmak Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Aslanköy sakini Nurettin Güçkan’a ait Babutsada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.