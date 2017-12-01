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Pars: "Başbakanla nişanlıyız"

Hamilelik ve ev hediyesi iddialarını yalanlayan İnci Pars Başbakan Hüseyin Özgürgün’le nişanlandıklarını, Özgürgün karısıyla boşandıktan sonra ise evleneceklerini açıkladı

01 Aralık 2017 Cuma 10:25
Pars: "Başbakanla nişanlıyız"
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Havadis'te yer alan habere göre, Eşi Dilek Özgürgün ile olaylı boşanma davası devam eden Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün oyuncu İnci Pars ile yasak aşk yaşadığı iddiaları çığ gibi büyüyerek yayıldı.

Kısa bir süre önce KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün beş aylık hamile sevgilisi İnci Pars’a Paris’ten 5 milyon Sterlin’e bir ev aldığı öne sürülmüştü. Çıkan bu haberler ise çok kısa sürede KKTC sınırlarını aşarak Türkiye basınına kadar uzandı. Söylentiler arasında özellikle kendisine Özgürgün tarafından ev hediye edildiği ve hamile olduğu yönündeki iddialara daha fazla duyarsız kalamayan İnci Pars sessizliğini bozarak şu açıklamayı yaptı:

“Bugüne kadar suskunluğumu bozmadım, yine de bozmazdım ancak çıkan yalan yanlış söylentilere duyarsız kalamadım. Hamile olduğum ve Özgürgün’ün bana ev aldığı iddia ediliyor. Bunların ikisi de yalan. Ben 34 beden giyen bir kadınım. Beş aylık hamile olsam bu şimdiye kadar görünüşümde bir değişiklik yaratmaz mıydı? Elbette yaratırdı. Oysa dün sosyal medya üzerinden yeni çekilmiş bir fotoğrafımı paylaştım. Hamile olmadığım o fotoğraftan da anlaşılabilir.”

“Bana ev aldığı söylentileri yalan”

“Diğer taraftan Özgürgün’ün o kadar parası var mı ki bana 5 milyon Sterlin’e ev alsın. Elbette bu da boş bir söylentiden ibaret. Açıkçası her iki söylentiye de çok üzüldüm ve kırıldım. Özgürgün’ün boşanmak üzere olduğu Dilek hanımla mahkemesi hala daha sürdüğü için bugüne kadar konuşmadım ancak artık dürüstçe olanı biteni anlatmak en doğrusu.”

“Özgürgün’le gönül ilişkimiz olduğu doğru. Üç aydır birlikteyiz ve evlilik düşünüyoruz. Zaten şuan nişanlıyız. Nişanımızı aile arasında yaptık. Özgürgün boşanır boşanmaz da evleneceğiz. Birbirimizi çok seviyoruz.”

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Ahmet yeşilli 2017-12-01 10:38:23

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