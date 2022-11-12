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‘PARS’ operasyonunda 1 kilo uyuşturucu, 2 tutuklu

Alayköy'de Narkotik polislerinin bir otopark içerisinde gerçekleştirdikleri 'PARS' operasyonunda 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

12 Kasım 2022 Cumartesi 12:21
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‘PARS’ operasyonunda 1 kilo uyuşturucu, 2 tutuklu



Alayköy'de Narkotik polislerinin bir otopark içerisinde gerçekleştirdikleri 'PARS' operasyonunda 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Mesele ile bağlantısı görülen zanlılar A.S.Y. ve M. Ç. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak bilgi veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili olguları aktardı. Özder, 11 Kasım 2022 tarihinde saat 19:45’de Alayköy'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından gerçekleştirilen 'Pars' operasyonu sırasında şüpheli vaziyette görülen ND 961 plakalı aracın yanına kontrol amaçlı gidildiğini anlattı.

Aracın yanında bulunan zanlı A.S. Y.’nin elinde bulunan siyah renk sırt çantası içerisinde 4 adet iç içe geçirilmiş vakkumlu vaziyette şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 1 kilo ağırlığında uyuşturucu madde bulunduğunu kaydeden Özder, yine ayni çanta içerisinde 3 ayrı şeffaf naylonda yaklaşık 100 Gram ağırlığında olmak üzere toplam 1.100 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı.

Makul güç kullanılarak tutuklandılar

Polis olayın akabinde zanlı A.S.Y. ve araç içerisinde bulunan zanlı M.Ç.’nin suçüstü makul güç kullanılarak tutuklandıklarını belirtti.

Alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kameralar var

Polis memuru Ozan Özder, meselenin ciddi bir mesele olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalacaklar

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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