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Parti başkanlarından Özgürgün'e tepki

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Seçime doğru.. 6 parti başkanı, “Özgürgün’e tepki olarak” BRT’deki canlı yayına katılmayacağını açıkladı.

05 Ocak 2018 Cuma 16:43
Parti başkanlarından Özgürgün'e tepki
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KKTC’de pazar günü yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri’ne katılan 6 parti başkanı, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün canlı yayınlara katılmamasına tepki olarak bu akşam BRT’de yayınlanacağı açıklanan canlı yayına katılmama kararı aldı. 

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TKP-Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptıkları ortak açıklamayla aldıkları kararı açıkladı.

Ortak açıklamada şöyle denildi:

“Siyasi parti başkanları olarak, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'nün herhangi bir gerekçe göstermeksizin parti başkanlarının bir araya geldiği canlı yayınlara katılmaktan kaçması hem bize, hem de halka yapılan bir saygısızlıktır. 

Bizler Sayın Özgürgün'nün bu saygısız yaklaşımına tepki olarak daha önce 5 Ocak 2018 tarihinde BRT'de yayınlanacağı açıklanan canlı yayına katılmama kararı aldık. Dileriz ki, Sayın Özgürgün, yalınız başına bu programa katılır ve cesareti varsa canlı yayında vatandaştan gelen soruları yanıtlar.”

Bu arada, MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü programa katılacağını açıkladı. 
 

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Son Güncelleme: 05.01.2018 16:53
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