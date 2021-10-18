Parti liderlerine davet

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümet oluşumuna yönelik yarın ve Çarşamba günü, siyasi parti genel başkanları ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Anayasası'nın kendisine vermiş olduğu yetki çerçevesinde, yeni hükümetin oluşumuna yönelik 19 Ekim 2021 Salı ve 20 Ekim 2021 Çarşamba günleri KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ile görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar bu çerçevede; 19 Ekim 2021 Salı günü saat 13.30’da Ulusal Birlik Partisi ( UBP), 14.00’te Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP), 14.30’da Halkın Partisi; 20 Ekim 2021 Çarşamba günü ise saat 11.00’de Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 11.30’da Demokrat Parti (DP) ve 12.00’de Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile istişarelerde bulunacak.

NE OLMUŞTU?

Başbakanı Ersan Saner, 13 Ekim 2021 tarihinde UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin istifasını açıklamış ve hükümet adına istifayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunmuştu.