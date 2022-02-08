Künye
Kıbrıs 18
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış yapmak isterken yakalandı
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış...
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Flaş Haber
Lefkoşa'da ani ölüm!
Kapat

Parti Meclisi’nden Özersay’a oy birliği ile tam yetki

Halkın Partisi PM dün akşam yaptığı toplantıda hükümet görüşmeleri ve yerel seçimleri görüştü.

08 Şubat 2022 Salı 13:34
132 Okunma
Parti Meclisi’nden Özersay’a oy birliği ile tam yetki
banner108

Hükümeti kurma görüşmeleri çerçevesinde dün gece geç saatlere kadar toplantı yapan Halkın Partisi Parti Meclisi Genel Başkan Kudret Özersay’a hükümet görüşmelerini yürütmek üzere oy birliği ile tam yetki verdi.

Toplantıda ayrıca resmi görüşmeler sırasında Halkın Partisi’ni temsil edecek heyet üyeleri de belirlenirken, Haziran ayında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili olarak da bazı kararlar alındı

PM’nin oy birliği ile aldığı karara göre Halkın Partisi’ni hükümet kurma görüşmelerinde Genel Başkan Özersay’ın yanısıra Genel Sekreter Gülşah Sanver Manavoğlu, Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, Girne Milletvekili Jale Refik Rogers ve Halkın Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu temsil edecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti
Bakan Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti
Denktaş: “İstikrar dediniz, işte size istikrar"
Denktaş: “İstikrar dediniz, işte size istikrar"
“Doktor kontrolsüz ilaç kullanmayın”
“Doktor kontrolsüz ilaç kullanmayın”









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim