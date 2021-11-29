Partiler, Aday Belirleme Çalışmalarına Hız Verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilen takvimde siyasal partilerce adayların saptanmasının son günü 14 Aralık Salı günü olarak duyurulurken, siyasi partiler de aday belirleme çalışmalarına hız verdi.

Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin yetkilileri, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) aday belirleme süreçleriyle ilgili sorularını yanıtladı.

UBP’DE ADAYLIK BAŞVURUSU CUMA GÜNÜ SONA ERECEK

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun verdiği bilgiye göre, 24 Kasım’dan beridir milletvekilliği aday adaylığı için başvuru kabul eden UBP’de 3 Aralık Cuma günü saat 16.30’da başvuru süresi bitiyor. 4 Aralık Cumartesi günü aday adaylarının sırası için kura çekimi yapacak olan UBP, 11 Aralık Cumartesi ise Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda aday belirleme seçimi yapacak.

UBP, aday listesinde, Siyasal Partiler Yasası gereği her bir seçim bölgesinde yüzde 30 cinsiyet kotası uygulayacak.

CTP’DE BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR

Cumhuriyetçi Türk Partsi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, aday belirleme süreçlerine ilişkin bilgiler aktardı.

Buna göre, CTP Parti Meclisi bu akşam toplanarak kontenjan sayı ve sırasını belirleyecek. CTP’de milletvekilliği adaylık başvuruları ise 30 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında kabul edilecek. Başvurular, 6 Aralık Pazartesi günü Parti Meclisi tarafından değerlendirilerek onaylanacak.

CTP, 11 Aralık Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi’nde aday belirleme seçimi yapacak.

CTP, aday listesinde yasa gereği her bir seçim bölgesinde uygulanacak yüzde 30 cinsiyet kotasının yanı sıra yaşamın farklı alanlarını temsil eden kesimlerden kontenjan adaylara yer verecek.

HP’DE BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu’nun verdiği bilgiye göre, HP’de bugün başlayan aday adaylığı başvuruları, 4 Aralık Cumartesi saat 16.30’a kadar devam edecek. Aday belirleme seçiminin ise 11 Aralık Cumartesi günü yapılması planlanıyor.

HP’de Siyasal Partiler Yasası gereği her bir seçim bölgesinde uygulanacak yüzde 30 cinsiyet kotasının dışında, söz konusu yasaya uygun olarak her seçim bölgesinde o seçim bölgesindeki adayların beşte birinden fazla olmamak kaydıyla kontenjan adaya yer verilecek.

DP, ÇARŞAMBA’YA KADAR BAŞVURU KABUL EDECEK

Demokrat Parti (DP) Seçim Komitesi Başkanı Ozan Erenay’ın aktardığı bilgiye göre, DP’de 19 Kasım’da başlayan adaylık başvuruları 1 Aralık Çarşamba günü sona erecek. 4 Aralık’ta aday adaylarının sırası için kura çekimi yapacak olan DP, 9 Aralık’ta ise aday belirleme seçimine gidecek.

DP, aday listesinde yasa gereği her bir seçim bölgesinde uygulanacak yüzde 30 cinsiyet kotasının yanı sıra Siyasal Partiler Yasası’na uygun olarak, Parti Tüzüğü gereği tüm seçim bölgelerinde toplam 10 başkan kontenjanına yer verecek.

TDP’NİN PROGRAMI BU GECE NETLEŞECEK

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal’dan edinilen bilgiye göre, TDP’nin seçim programı bu akşam toplanacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında netleşecek.

Aday belirleme çalışmaları çerçevesinde görüşmelerini sürdüren TDP’de, yasa gereği her bir seçim bölgesinde uygulanacak yüzde 30 cinsiyet kotasının dışında kadın adaylara daha geniş yer verilmesi yönünde eğilim var.

YDP’DE ADAY ADAYLIĞI BAŞVURULARI TAMAMLANDI, 90 BAŞVURU YAPILDI

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Enver Öztürk’ten alınan bilgiye göre ise, YDP’de adaylık başvuru süresi dün doldu.

20 Kasım-28 Kasım arasında başvuru kabul eden YDP’de yaklaşık 90 kişi milletvekilliği aday adaylığı için başvurdu.

YDP Merkez Yönetim Kurulu’nun başvuruları değerlendirmesinin ardından 12 Aralık Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nun Antreman Salonu’nda aday belirleme seçimi yapılacak.

YDP de aday listesinde, Siyasal Partiler Yasası gereği her bir seçim bölgesinde yüzde 30 cinsiyet kotası uygulayacak.