Partiler iç değerlendirmelerini başlattı

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu ilk değerlendirmesini dün ge yaptı. UBP MYK’sı parti Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu’na oybirliğiyle destek belirtti.

Toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Faiz Sucuoğlu, kendisine verilen desteğe teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı’nın meclisteki partilerin yetkilileri ile görüşeceğini, görüşmesinin ardından da görevlendirme olabileceğini belirten Sucuoğlu, bu konu ile ilgili detaylı çalışma yaptıklarını ve görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Bugün saat 15.00’de Parti Meclisi’nin toplanacağını kaydeden Sucuoğlu, ekonomik anlamda içinden geçilen bu ekonomik süreçte diğer partilerin de geniş tabanlı hükümet düşündüğünü, bunların tartışılmaya ve görüşülmeye değer olduğunu söyledi.

Bu arada YDP Genel Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklıda, Parti Meclisi’nin dün akşamki toplantısı öncesinde BRT’ye yaptığı açıklamada, yaşanan sıkıntının Ulusal Birlik Partisi’nin kendi içindeki sorundan kaynaklandığını söyledi.

Gelinen noktanın kendileri için istenmeyen bir durum olduğunu belirten Arıklı, “Benim gönlümden geçen geniş tabanlı bir teknokrat hükümetidir. Bu olmuyorsa UBP -CTP koalisyonu olabilir” dedi.

Demokrat Parti’ de oluşan yeni duruma ilişkin ilk değerlendirmesini bugün toplanacak Merkez Yönetim Kurulu’nda yapacak. Toplantı saat 19:00’da başlayacak.

Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Fikri Ataoğlu, bu kadar krizin olduğu dönemde yeniden bu çalışmaların yapılmasının doğru olmayacağını kaydederek, toplumsal mutabakat hükümeti kurulmasının önemine değindi.