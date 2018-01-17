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Partiler koalisyona sıcak bakıyor

Olası koalisyon modellerine ilişkin kulisler gündemden düşmezken, üç merkez sağ partinin içindeki kilit isimlerden görüş alan Kıbrıs Postası, UBP-DP-YDP ortaklığına sıcak bakıldığını gözlemledi…

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:35
Partiler koalisyona sıcak bakıyor
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7 Ocak Erken Genel Seçimleri sonrası oluşan tabloyla koalisyon kurma konusunda görüş ayrılığı yaşayan siyasi partiler, seçim hükümeti de olsa bir hükümetin kurulması konusunda hem fikir olduğu gözlemlendi. Kıbrıs Postası’na konuşan UBP, DP ve YDP’li siyasiler, olası koalisyonlar konusunda, ülkenin sağ merkezini oluşturan üç partinin bir araya gelmesinin gerekliliği konusunda görüş bildirdi.

Üç merkez sağ partinin içindeki kilit isimlerden görüş alan Kıbrıs Postası'ndan Ertuğrul Senova, UBP-DP-YDP ortaklığına sıcak bakıldığını gözlemledi.

Bazı isimler UBP-DP-YDP koalisyonun güçlü bir icraat hükümeti olabileceğini düşünürken, bazı isimler ise bu üçlü ortaklığın yalnızca seçim hükümeti olabileceğini düşünüyor.

Olası ortaklıklarla ilgili gazetemize görüş veren isimlerin değerlendirmeleri şöyle;

SADIK GARDİYANOĞLU (UBP)

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, UBP, DP ve YDP’den oluşacak bir koalisyon girişimine olumlu gözle baktığını belirterek, bu üç siyasi partinin görüş olarak birbirine çok benzer bakış açılarına sahip olduğu düşündüğünü kaydetti. Gardiyanoğlu şöyle konuştu;

“UBP, DP ve YDP’den oluşacak bir koalisyon girişimine olumlu gözle bakıyorum. Bu üç siyasi partinin görüş olarak birbirine çok benzer bakış açıları olduğunu düşünüyorum.”

SEDAT HACIMEHMET (DP)

7 Ocak erken genel seçimlerinde Demokrat Parti’den Lefkoşa Milletvekili adayı olan ve uzun yıllar partiye emek veren Sedat Hacımehmet, CTP, TDP, HP ve DP’den oluşacak bir koalisyonun verimli olmayacağını fakat Serdar Denktaş liderliğinde oluşacak UBP, DP ve YDP ortaklığına sıcak baktığını ifade etti. Hacımehmet açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“DP, sosyal-demokrat görüşe sahip bir partidir ve gerek Kıbrıs sorunu konusu olsun, gerek devletin işleyişi şekilleri olsun, belli bir çizgisi vardır. CTP, TDP, HP ve DP koalisyonunun işleyebileceğini düşünmüyorum. Fakat, UBP, DP ve YDP, bu ülkenin merkez sağ partileridir ve her biri, birbirinin yavrusudur. Ben, bu 3’lü koalisyona sıcak bakıyorum. Liderimiz Serdar Denktaş’ın artık elini masaya vurup, bu hükümeti oluşturması gerektiğine inanıyorum.”

Öte yandan konuya ilişkin Kıbrıs Postası’nın ulaştığı Demokrat Parti Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş, koalisyon kurma çalışmaları kapsamında parti meclisi olarak Genel Başkan Serdar Denktaş’a tam yetki verdiklerini belirterek, şuan için konuya ilişkin görüş aktarmasının yanlış olacağını dile getirdi.

HÜSEYİN AZER ÖZKAN (YDP)

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Azer Özkan, UBP-DP-YDP koalisyonunun ancak seçim hükümeti olabileceğini düşündüğünü kaydetti. Özkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“UBP-DP-YDP koalisyonunun ancak seçim hükümeti olabileceğini düşünüyorum. İcraat hükümeti olarak pek sağlıklı olabileceğini düşünmüyorum.”

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