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Partilerin Oy Pusulasındaki Sırası Belirlendi

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasında yer alacağı sırası ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sıraları için ad çekimi yapıldı.

27 Aralık 2021 Pazartesi 13:57
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Partilerin Oy Pusulasındaki Sırası Belirlendi
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Narin Ferdi Şefik başkanlığında bugün saat 12.00’de Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) gerçekleştirilen ad çekiminde, siyasi parti temsilcileri de hazır bulundu.
Çekim sonuçlarına göre,  ilk sırada Ulusal Birlik Partisi (UBP), ikinci sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), üçüncü sırada Demokrat Parti (DP), dördüncü sırada Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG), beşinci sırada Bağımsızlık Yolu, altıncı sırada Yeniden Doğuş Partisi (YDP), yedinci sırada Halkın Partisi (HP) ve sekizinci sırada ise Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) yer aldı.
3 bağımsız milletvekili adayı ise, kendi ilçelerinde tek bağımsız aday olmalarından dolayı, ad çekimine dahil edilmedi. 
Belirlenmiş olan sıra, seçimin ve propaganda sürecinin her aşamasında, tüm faaliyetlerde kullanılacak.

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