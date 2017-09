"Partizanlık ve adam kayırma bitmeden hiç bir şey olmaz"

Özlem Çimendal

Ülkede var olan bozuk düzenin kökten çözülmesinin gerekliliğine vurgu yapan vatandaş, siyasilerden umudunu tamamen yitirirken, ülkeyi refah ve huzura kavuşturacak sistemin kurulacağı yönünde inancı olmadığını vurguladı.

Partilerin değişmesi ile ülke sorunlarının çözülebileceğine inançlarının da kalmadığına vurgu yapan vatandaş, “Ekonomik şartlar her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. Her gelen hükümet diğerini aratmıyor. Bugüne kadar her başa gelen kendi çıkarı peşinde. Ülkenin hali ortada. Partilerin sadece rengi değişiyor, yapılan ve icraatlar aynı, değişen bir şey yok” dedi.



Vatandaş ne dedi?

Mahmut Yağmur:

“Ekonomik şartlar her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor”

“Ülkede her şey güllük gülistanlık değil. Ekonomik şartlar her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. Her gelen hükümet birbirinin aynısı. Bugüne kadar her başa gelen kendi çıkarı peşinde. Ülkenin hali ortada. Bu ülkenin yeni bir yüze ve bu bozuk yapıyı değiştirebilecek güçlü bir lidere ihtiyacı var.”



Mustafa Mağusalı:

“Bütün hükümetler aynı”

“Bütün hükümetler aynı. Halkın artık gelecekten bir ümidi kalmadı. Bir şeylerin değişeceğine olan inanç bu halkta kalmadı. Siyasilere duyulan güven gittikçe azalmakta. Son günlerde yaşanan yasa dışılıklar ve haksızlıklar, adaletsizlikler halkı daha da güvensizleştirdi. Bu bozuk düzenin artık değişmesi gerekiyor.”



Ahmet Buğulu:

“Ülke siyaseti de ekonomisi de oldukça kötü durumda”

“Ülke siyaseti de ekonomisi de oldukça kötü durumda. Her gelen bir öncekini aratır oldu. Halkın artık partililere de güveni kalmadı. Ülkedeki partizanlık kendi sınırlarını aştı. Herkes kendi yakınına ve yandaşına bir çıkar sağlama peşinde. Bu ortamın da bu düzenin de artık değişmesi lazım. Ülkenin bu çıkmazdan bir an evvel kurtularak, geleceğe daha umutla bakabileceği bir sisteme ihtiyacı var.”



Engin Seyhan:

“Hükümetlerin birbirinden farkı yok, sadece renkler değişiyor”

“Bugüne kadar gelen giden hükümetin çok da birbirinden farkı yok. Partilerin sadece rengi değişiyor, yapılan ve icraatlar aynı, değişen bir şey yok. Bu düzenin kökten değişmesi gerekiyor.”



Gökhan Tayfun:

“Halkın ne siyasete ne de siyasetçiye güveni kaldı”

“Halkın ne siyasete ne de siyasetçiye güveni kaldı. Hükümetlerin kamuoyunda duyduğumuz haksızlıkları ve yapılanların ne kadar doğru olup olmadığının halk farkında değil ama insanlar çok doğal ki etkileniyorlar her olumsuz icraatta.”



Kürşat Taylan:

“Halktaki bu güvensizliği yaratan partilerdir”

“Hükümetlerin değişmesi ile bir şeylerin değişebileceğine artık inanç kalmadı. Halktaki bu güvensizliği yaratan partilerdir. Partilerin ciddi anlamda kendilerini toparlayarak halkın kaybolan güvenini tekrar kazanması gerekmektedir.”



Mehmet Yıldız:

“Bu düzen artık böyle gitmez”

“Ülkede hiçbir alanda bir istikrar kalmadı. Bir başıboşluk ve vurdumduymazlık hakim her alanda. Bu düzen artık böyle gitmez. Bir an evvel bu çürümüş yapının kökten değişmesi gerekiyor. Bir parti gidecek başka parti gelecek ama değişen yine bir şey olmayacak. Başa gelen her parti yıllardır denenen ve icraatları bilinen partilerdir. Önemli olan mevcut olan ve her geçen gün biraz daha kötüye giden bu düzenin değişmesidir.”



Orçun Ersoyoğlu:

“Artık bu toplumun sesine kulak vermeliler”

“Hükümetlerin icraatları halk tarafından beğeniliyor diyemem. Herkesin mutlaka şikayet ettiği bir şey var. Ülkede bir şeyden şikayet etmeyen birini bulmazsınız. Bu da bize gösteriyor ki düzende bir bozukluk var. Bence artık bu toplumun sesine kulak vermeliler.”