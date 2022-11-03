Paşa: Sendikanın yaptığı açıklamaya üzüldüm

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Gündem Kıbrıs muhabirinin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Paşa, sendikanın açıklamasına üzüldüğünüğ belirterek, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"El-SEN ile toplu iş sözleşmesi konusunda görüşmeler yapıyorduk. Toplu iş sözleşmesi hazırlandı. Ancak 2-3 maddede aykırılık çıktı. Gerekli düzeltmeler yapıldı. Sabah 10 gibi Çağlayan başkan ile görüştük. Basın toplantısı olduğunu ve toplantıdan sonra görüşebileceğimizi söyledim. Toplu iş sözleşmesi personel dairesinden geldi. Görüşmeler devam ediyor. Sendikanın yaptığı açıklamaya üzüldüm"