Paşa: “Sosyal medya mum ışığında ders çalışan çocukların fotoğraflarıyla dolu”

CTP Lefkoşa milletvekili adayı Cenk Paşa, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…



“SOSYAL MEDYA MUM IŞIĞINDA DERS ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARIYLA DOLU”

Kıbrıs’a has bir siyasi görüşün olduğun söyleyerek sözlerine başlayan Paşa, “Ders kitaplarında olan teorileri Kıbrıs’ın siyasi arenasında uygulama şansınız olmuyor ama bu da bizim bir güzelliğimizdir. Farklılıklarımıza rağmen birlikte yaşayabiliyoruz” dedi.

Paşa, “Daha kolay dönemler de oldu ama siyasetin zoru kolayı yok. siyaset her zaman zor bir süreçtir. Ancak şuanda çok daha zor bir süreçteyiz. Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, hatta elektrik hizmetleride çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Çok ciddi planlamalara ihtiyacımız var. Yapacak çok işimiz var ülke adına. Zoru kolayı yok. Her zaman yoldayız ve zoru da kolayı da sırtlanırız. Bu nedenle de milletvekilliğine aday oldum” dedi. Paşa, “Uzun yıllardır CTP’de uzun yılladır görev yapıyorum ama bu bir bayrak yarışı. Hazırız ve halka hizmet için siyasi arenadayız. O mental olgunluğumuz oluştu. Partimiz de bize görev verince bu görevi severek kabul ettim” ifadelerini kullandı.

Uzmanlık alanının bilişim sektörü olduğunu kaydeden Paşa, ülkedeki teknolojik eksiklikleri dile getirerek, “Bilişimciyim. Hep o yönde kendimi geliştirmeye çalıştım. Dünyanın ve ülkemizin gideceği yön de bilişim çağıdır. Hiçbir devlet kurumu elektronik ortama geçemedi. Geçenlerde hepsi birbirinden bağımsız. Dijital ve internet alt yapı çok önemli. Bu çağda sosyal medya mum ışığında ders çalışan çocukların fotoğraflarıyla dolu. Tüm bunları planlayıp programlamak gerekiyor. Devleti daha kurumsal ve elektronik bir yapıya getirdiğinizde genç işsizlik ve genç göçü engelleyebileceğiz. Meclise girdiğim takdirde çalışmalarım gençler üzerine olacak” şeklinde konuştu.