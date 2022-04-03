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Paşaköy'de feci yangın!

02.04.2022 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Paşaköy’de, 19 Mayıs Sokak üzerinde bulunan Abdullah UĞURCAN’a ait ikametgahının salon odası içerisinde, elektrik voltajının düşüp aniden yükselmesi sonucu çalışır durumdaki televizyonun kısa devre yapmasından dolayı yangın meydana geldi.

03 Nisan 2022 Pazar 11:38
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Paşaköy'de feci yangın!
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Yangın ev sakinleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu televizyon, wireless dağıtıcı kutusu, ahşap televizyon sehpası, bir adet klima iç ünitesi ve sigorta elektrik panosu yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
PaşaköyYangın
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