Paşaköy’de kaza: 4 yaralı!

Havadis'in haberine göre, Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. Sinan Akoğlu sürdüğü KZ 738 plakalı kamyonet ile Paşaköy’den Vadili’ye doğru dikkatsizce giderken önünde giden aracı sağdan geçmeye çalıştığı esnada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yolun sağında bulunan ağıllar kavşağına doğru dönüşe geçen Yusuf Mert’in sürüdüğü BD 924 plakalı jeep araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle BD 924 plakalı araç yolun sağından çıkarak banket içerisinde bir takla atıp tekerlekleri üzerinde durdu. KZ 738 plakalı araç ise yolun sağından çıkarak tarla içerisinde durabildi. Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ile KZ 738 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Oya Alpaslan ve BD 924 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Veysel Mert yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavilerini müteakip müşahede altına alındılar. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.