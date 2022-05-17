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"Pasaport ve kimliklerde yaşanacak çip sorununu Türkiye ile birlikte çözüyoruz"

Başbakan Dt. Ünal Üstel, Türkiye’nin üretmeye başlayacağı yeni nesil pasaportların 2022 sonuna doğru KKTC’nin pasaportlarında da uygulanmasını hedeflediklerini söyledi.

17 Mayıs 2022 Salı 13:25
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"Pasaport ve kimliklerde yaşanacak çip sorununu Türkiye ile birlikte çözüyoruz"

Pandemi dönemiyle çip üretiminde dünyada yaşanan sıkıntı karşısında KKTC’nin mağdur olmaması için Türkiye ile bu alanda da işbirliğine girildiğine vurgu yapan Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin’i kabul etti.

Başbakan Üstel, Başbakanlık öncesinde İçişleri Bakanlığı görevine geldiği zaman KKTC’nin pasaport ve kimliklerde kanayan büyük bir yara ile karşı karşıya kaldığı için acil olarak girişim başlattıklarını belirtti.

KKTC’nin çip hizmeti aldığı şirketlerin üretimden vazgeçmesi nedeniyle yaşanacak olan sıkıntıyı gidermek için hemen girişim başlattıklarını kaydeden Başbakan Ünal Üstel, hemen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ilgili yerler ile temasa geçerek pasaportların TC menşeli olarak devletten devlete üretmek için çalışma başlattıklarını ifade etti.
Üstel, KKTC’nin yeni kimlik ve pasaportlarla ilgili çalışmayı yapacak olan Türkiye Cumhuriyeti Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ve ekibinin kendisini ziyarete gelmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Başbakan Ünal Üstel, KKTC’deki incelemelerde bulunan ekibin yılsonuna kadar KKTC’nin yeni pasaportlarını üreterek vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.          
 
Başbakan Dt. Ünal Üstel’e yeni görevinde başarılar dileriz
 

Türkiye Cumhuriyeti Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, Başbakan Ünal Üstel’e yeni görevinde başarılar diledi.
Başbakan Üstel’i İçişleri Bakanlığı döneminde pasaport konusundaki çalışmalardan tanıdıklarını ifade eden Şahin, ekibi ile birlikte TÜBİTAK yetkililerinin KKTC’nin yeni pasaportunu çalışmaya başlayacaklarını belirtti.
Şahin, yılsonuna kadar KKTC’nin yeni nesil pasaportları üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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