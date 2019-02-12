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Pasaportunu çaldırdığını söyledi gerçek ortaya çıkınca tutuklandı

12 Şubat 2019 Salı 15:16
Pasaportunu çaldırdığını söyledi gerçek ortaya çıkınca tutuklandı

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(Kamalı Haber) - Pasaportunu uyuşturucu zanlısının ülkeden çıkış yapması için veren ancak polise giderek çaldırdığına dair yalan söyleyen Mehmet Önder tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Serhat Özcü, zanlının “amme fesatçılığı ve ülkeden kanunsuz çıkışa yardımcı olmak”suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının 8 Şubat tarihinde Girne Adli Şube’ye gelerek TC pasaportu ile kimliğini kordon boyunda çaldırdığına dair ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının sorgulandığını ve pasaportunu uyuşturucu suçundan çıkışı yasak olan Savaş Boybay’a ülkeden çıkış yapması için verdiğni tespit ettiklerini belirtti. Polis, Boybay’ın ise 7 Şubat tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeden çıkış yaptığını ifade etti. Zanlının 19 yaşında olduğunu, ülkede turist vizesi ile bulunduğunu kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının  iki kefilin 30 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkemede söz hakkı alan  zanlı ise, “Savaş bana bir şey olmaz, iki güne  kadar dönerim demişti”şeklinde konuştu.

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