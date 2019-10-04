Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen 12 yanlış
Anne sütüyle ilgili doğru bilinen...
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı

Pascucci'de önemli etkinlik

04 Ekim 2019 Cuma 16:48
Pascucci'de önemli etkinlik

Esmen Group bünyesinde ülkemize gelen İtalya’nın önde gelen kahve markası Pascucci yeni bir etkinlik düzenliyor.

Ülkemizde yer etmiş kahve markası Pascucci’de gençlere barista eğitimi verilecek. Katılımın ücretsiz olduğu barista eğitimini Dünya Barista Şampiyonu Eddy Righi verecek.

Barista eğitimine katılmak isteyen kişilerin yarına kadar herhangi bir Cafe Pascucci’de katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

Eğitimler sonucunda eğitimi tamamlayanlara sertifika verilecek.

Sertifikalar 11 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Lefkoşa Caffe Pascucci’de düzenlenecek olan tören ile takdim edilecek.

Lefkoşa ve Mağusa’da verilecek olan eğitimlerin tarihleri şöyle:

Lefkoşa için;

Tarih: 7-8-9 Ekim 2019 Saat 18.30-20.00

Yer: Caffe Pascucci / Lefkoşa

Mağusa bölgesi için;

Tarih: 10-11 Ekim 2019 Saat 10.30-12.00

Yer: Caffe Pascucci / Mağusa

banner22
Son Güncelleme: 04.10.2019 16:54
Anahtar Kelimeler:
Pascucci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklara hayvan sevgisi aşılandı
Çocuklara hayvan sevgisi aşılandı
Tatar: Mali konularda önemli adımlar atılmakta
Tatar: Mali konularda önemli adımlar atılmakta
Bakan Taçoy Antalya MÜSİAD heyetini kabul etti
Bakan Taçoy Antalya MÜSİAD heyetini kabul etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim