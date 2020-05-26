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PASHA PAŞA PAŞA UYARDI!

Turizm sektörünün öncü kuruluşlarından Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş, “Bıçak kemiğe dayandı, nefes alamaz hale geldik” diye isyan ederek iktidarıyla muhalefetiyle tüm siyaset kurumlarına seslendi.

26 Mayıs 2020 Salı 18:49
514 Okunma
PASHA PAŞA PAŞA UYARDI!

PASHA PASHA UYARDI

Hükümetin otel ve casinolar için  “1 Haziran’da aç” diye tüm sektöre adeta talimat verdiğini söyleyen Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş, “Henüz kimse nasıl açılacağımıza dair bir soru sormadı. Açıldığımız zaman ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.

 Siyasi parti ayrımı yapmadan tüm partilere, hükümete ve Cumhurbaşkanı’na seslendiğini ifade eden Erbaş, “Bıçak kemiğe dayandı, nefes alamaz hale geldik” diye isyan etti.

CUMHURBAŞKANI AKINCI’YA ÖNERİ

Pasha grup olarak siyaset diye bir düşünceleri asla olmadığını ifade Erbaş, “Biz ticaret insanlarıyız, ticaretimize devam etmemiz içinde lokomotif sektörde bizlere yardımcı olunması gerekiyor. Nefes alamaz hale geldik. Sayın Cumhurbaşkanı,  örtülü ödeneği pandemi döneminde zor sektörlerdeki insanlara harcanacağı dair açıklamalar yaptı. Bizim sektörlerimizdeki 150 tane acenteye adil bir biçimde çalışanına göre göre dağıtılması konusunu bir çalışma yapılmasını öneriyorum. Bu konuda bir açıklama yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu. 

DESTEK ÖDEMESİNİ BECEREMEDİLER

Devletin yaptığı destek ödemelerindeki sorunlara da işaret eden Erbaş,  “Girne'deki otel çalışanlarımızın ödemesi yapıldı, Lefkoşa'daki otel çalışanlarımızın ödemesi yapılmadı. Bugün bayramın 3. Günü.  Bu konuda bile hatalar yapıldı.  Biz grup olarak herkesin yanında olmaya gayret gösteriyoruz ama nereye kadar?  Lokomotif sektörler desteklenmezse, güçlü K.K.T.C. doğmaz. Ayağa kalkmamız için devlet desteğine ihtiyacımız var” dedi.  

KAMYONCULAR BİRLİĞİ’Nİ Mİ ELEŞTİREYİM?

“Devlet bizim kapımızı çalıp haliniz nedir diye sormadı” diyen Erbaş,  sözlerini şöyle sürdürdü: 1 Haziran’da bizi açmak zorunda bırakacaklar ama biz açıldığımız zaman ne yapacağımızı bilmiyoruz?  Buyurun bu şekilde açacaksınız diye bir talimat yok. Biz dersimize çalıştık, biz açacağız ama diğer meslektaşlarımız çalıştı mı, yok… Biz çifte pandemi yaşıyoruz. Lafa gelince turizm, lokomotif sektör… Nasıl turizm lokomotif sektör  olacak?  Bu ülkede turizm biterse ne olacak?  Bu ülke ne ile kalkınacak?  Buyurun 15 gündür açtınız Kuzey Kıbrıs’ta her şey açık, gelen turist var mı,  yok… Turizm olmayınca neyle yürüyecek burası?  Geçen konuşmamızda Kıbrıslı dostlarımdan siyasetçileri eleştirdiniz siyasete mi gireceksiniz deniyor?  Ne napayım ben? Kamyoncular Birliğini’mi eleştireyim,  Ziraat Odası’nı mı eleştireyim? Benim muhatabım onlar, muhataplarıma sesleniyorum… Bu seslenme de de siyasi parti ayrımı yapmıyorum…” 

TURİZM ÖLÜRSE KKTC ÖLÜR

Vedat Erbaş şöyle devam etti: “Bu sektör ölürse KKTC ölür. Altın yumurtlayan tavuğu kesmeyin.  Bu ülkenin bütün kalkınmasını turizm sektörü destekliyor.  Sesimize kulak vermeleri lazım.  Herkesin derdi seçim. Allah aşkına bırakın ekonomiyi canlandıralım.  Bu konuda herhangi bir düşünceniz yoksa bizim düşüncelerimiz var, buyurun paylaşalım.  Bıçak kemiğe dayandı, artık dayanacak gücümüz yok. Lokomotif sektörleri öldürmeyelim.”

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Gibri 2020-05-26 19:09:33

Arif Hoca . İmdaaaaaat .

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