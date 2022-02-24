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Pastaneden pasta ve içecek çaldı

Gazimağusa’da 24.02.22 tarihinde saat 04.00 raddelerinde bir pastanenin ahşap ve kilitli kapısının camını kasten ve kanunsuz olarak kırıp içeri girdikten sonra 250 T.L kıymetinde pasta ve içecek sirkat eden Kenya uyruklu M.M.M, şikâyet üzerine ayni gün tutuklandı.

24 Şubat 2022 Perşembe 14:13
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Pastaneden pasta ve içecek çaldı
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Zanlı bugün 24.02.22 tarihinde “dükkân açma, sirkat ve kasti hasar” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere polis memuru Raif Safa’yı tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının 24.02.22 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir pastanenin kapalı ve kilitli ahşap kapısının camını kasten ve kanunsuz olarak ayağı ile vurup kırmak suretiyle 1,100 T.L hasar yaptıktan sonra içeriye giriş sağladığını ve işyeri içerisinden 250 liralık pasta ve meşrubat sirkat ettiğini söyledi.

Ayni gün zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını, itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, meselenin yeni olması nedeniyle gönüllü ifadenin henüz teyit ve tekzibinin yapılamadığını, alınması gereken ifadeler ve kamera görüntüleri yanında bölgede meydana gelen faili meçhul suçlarla ilgili soruşturma yapılması gerektiğine değinen tanık, zanlı aleyhine 1 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Umut İnan, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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