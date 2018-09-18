Patates ekimi yapılan araziler, 9 Ekim’e kadar beyan edilmeli

Genel Tarım Sigortası Fonu patates beyanı ile ilgili açıklama yaptı.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ağustos 2018 ayı içerisinde, Sonbahar Patates ekimi yapılan araziler, Genel Tarım Sigortası Fonu’na 9.10.2018 tarihine kadar beyan edilmelidir.

Patates Başvuru Formları Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebilir.

Patates beyanı yapılan “Başvuru Formları” Genel Tarım Sigortası Fonu’nda “ Teslim Alma Fişi ” karşılığında alınacaktır.

Patates üreticilerine önemle duyurulur”.